«الصحة»: أكشاك تطعيم وفرق متنقلة قبل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعطي أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

توفير كل الخدمات الطبية للمهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تنسيق بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كافة الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مركز تطعيم للمشاركين بدار الأوبرا أثناء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، حيث بدأ العمل به منذ أيام ليكون هناك فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان، حيث جرى تطعيم كل الأفراد المشاركين في عملية التنظيم، بالإضافة إلى إتاحة مركز التطعيم لكافة خلال فعاليات المهرجان لتطعيم الأشخاص المشاركين.

تطبيق كل الإجراءات الاحترازية أثناء فعاليات مهرجان القاهرة

وأوضح «عبد الغفار»، أن تطبيق كامل لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، حيث يتم تعقيم كافة القاعات وصالات العرض، قبل وخلال فترة المهرجان وحتى حفل الختام، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لتعقيم ورش قاعات المهرجان، وتوفر فرق طبية متنقلة في أماكن تواجد الضيوف.

تحديد مدخل ومسار منفصل للعروض التي تقام في نفس التوقيت

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيجري متابعة الحضور دون تداخل أو تزاحم، وتقليل فترات الانتظار الطويلة من خلال إقامة العروض في مواعيد متتالية، منوها بأنه سيجري تحديد مدخل ومسار منفصل للعروض التي تقام في نفس التوقيت، مشيرا إلى أن الحرص على تقليل الكثافات والالتزام بارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعي.