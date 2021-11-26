محلات الملابس تعلن عن مواعيد عروض «الجمعة البيضاء».. تخفيضات 70%

أعلنت محلات الملابس الجاهزة في عدد كبير من محافظات مصر والمولات التجارية عن جاهزيتها لاستقبال الزبائن الراغبين فى عروض الجمعة البيضاء اليوم الجمعة 26 نوفمبر، مؤكدين أن الافتتاح سيكون عقب صلاة الجمعة مباشرة.

شعبة الملابس تدعو الى التسوق فى وقت مبكر اليوم :

ودعا «عمرو حسن»، رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الراغبين في الشراء، التسوق في وقت مبكر لأن المنتجات الجيدة قد تباع بسرعة وتحسبا للتدافع مع مقاومة الاندفاع في الشراء، والتأكد من جودة الملابس عن طريق التأكد من سلامة المنتج ونوع الموديل والشراء من محلات لها سمعة جيدة، واستبعد رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تكون موديلات الملابس الجاهزة من العام الماضي ولكنها وارد العام الجاري.

محلات الملابس تعول على مبيعات الجمعة البيضاء

وأشار إلى أن عدد كبير من المحلات تعول على مبيعات الجمعة البيضاء في ترويج المبيعات وكسر حدة الركود واستبعدوا أن تكون العروض غير حقيقية.

الجمعة البيضاء حدث سنوي

وأكد «محمود الداعور»، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه المناسبة تنتظرها العديد من القطاعات التجارية خصوصا العاملة في مجال الملابس، وتعتبر «الجمعة البيضاء»، حدث سنوي في نهاية شهر نوفمبر من كل عام وتعد فرصة أمام التجار لمواجهة الركود وانعاش الأسواق وزيادة المبيعات.

وبيّن أن هذا اليوم يعد فرصة للتسوق المباشر مقابل الأون لاين من قبل المحال التجارية كون الأسعار تشهد تخفيضات كبيرة في هذا اليوم، ما يعني الدخول في أجواء المنافسة الحقيقية التي تصب في صالح المواطنين.

ودعا التجار إلى اغتنام الفرصة والتحضير الجديد والترويج للتنزيلات التي تشمل أصنافا محددة، في ظل أن هذه الأيام تعد مرحلة انتقالية من موسم الصيف إلى الشتاء، متوقعا نشاط الحركة التجارية خلال هذا اليوم.

وأشار إلى أن العديد من التجار بدأوا التحضير لهذا اليوم وتحديد الاصناف التي تشهد انخفاضا، كاشفا أن العروض لن تشمل كل أصناف الملابس الجاهزة فقد يعرض المعرض خصومات على عدد محدد الملابس الشتوي.

البضاعة في الجمعة البيضاء تباع وتسترد

وفى سياق متصل، أكد خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، أن العروض والتخفيضات التي تتم خلال هذا اليوم حقيقية وبنسب كبيرة وتختلف عن التخفيضات التي تحدث في الأيام الأخرى، وتابع: «قد تصل نسبة الخصومات إلى 70% وهى فرصة ذهبية للمواطنين يجب اغتنامها لافتا إلى أن البضائع تباع وتسبدل لذا يجب على المواطنين الاهتمام بالفاتورة».