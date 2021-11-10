وزارة التموين: نراقب عروض الجمعة البيضاء وعقوبة على التخفيضات الوهمية

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين خلال عروض الجمعة البيضاء من شراء سلع بتخفيضات وهمية، مطالبة المواطنين بالتأكد من سعر السلعة المعلن خلال العروض ومعرفة السعر قبل وبعد الخصم لمعرفة جدية العروض، حيث يكون يوم الجمعة البيضاء في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويوافق هذا العام يوم 26 نوفمبر.

عروض الجمعة البيضاء: «اشتري من محال مرخصة»

وشددت وزارة التموين، على أهمية شراء المنتجات المتاح عليها عروض الجمعة البيضاء من محال مرخصة ذات اسم محدد، فضلا عن أهمية التأكد من استلام فاتورة للمنتجات الشرائية.

وزارة التموين تراقب عروض الجمعة البيضاء

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إن هناك خطة لمراقبة عروض الجمعة البيضاء، من أجل التصدي لأي عمليات تلاعب من قبل المحال التجارية في تقديم عروض وهمية أو سلع رديئة للمواطنين.

ونوه «خليل»، إلى أن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين عبر رقم الخط الساخن وهو 16280 طوال العام، وأن الرقم متاح أيضا لتلقي شكاوى المواطنين خلال مواسم العروض والتخفيضات.

وزارة التموين تحذر من عروض الجمعة البيضاء الوهمية

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، في تصريح لـ «الوطن»، أن وزارة التموين دائما تحذر المواطنين قبل شراء المنتجات المعروضة خلال فترة عروض الجمعة البيضاء، التأكد من شراءها من أماكن موثوقة.

وقدم خليل، نصيحة للمواطنين في حالة شراء الأجهزة الكهربائية خلال عروض الجمعة البيضاء، تتلخص في عدم شراء أي أجهزة كهربائية دون ضمان وفاتورة شرائية معا، بالإضافة إلى تركيب الأجهزة الكهربائية أمام العميل وتجربتها.

كما يتوافر خط ساخن أخر، يستقبل شكاوى المواطنين من التجار، وهو خاص بجهاز حماية المستهلك وهو الخط الساخن 19588، والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.