«القومي للمرأة» ولجنة المنظمات الأهلية يعقدان اجتماعا لمناهضة العنف

عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الافتراضي، مساء اليوم الخميس، في إطار احتفالات المجلس بالـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، برئاسة الدكتور نبيل صموئيل آبادير عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة المنظمات الأهلية وأعضاء اللجنة بعنوان «قراءة في جهود مناهضة العنف ما بين السياسات والخدمات ضمن احتفالية الـ16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة»، والمقرر استمرارها حتى منتصف الشهر المقبل.

وتضمن اللقاء جلستين الأولى بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى التشريعي والإداري، وقدمتها نهاد أبو القمصان المحامية، حيث تضمنت الجلسة توضيح لعدد من التعديلات التشريعية المتنوعة التي عززت البنية التشريعية المعنية بمكافحة جريمة العنف ضد المرأة.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «خبرات العمل الأهلي في تقديم خدمات الإحالة» واستعرضت التحديات والفرص وقدمت خلالها كل من سهير وحيد مدير مركز استقبال الفتيات المعرضة للخطر بمؤسسة بناتي وسعاد بدر المنسق الميداني لبيوت الرعاية للقاصرات بمكتب مكافحة الجريمة والاتجار، حيث عرضت أهم التدخلات الخدمية لمؤسسة بناتي.

المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

وأكد الدكتور نبيل صموئيل، على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، مضيفا أن منتدى الجمعيات الأهلية التابع للمجلس يعمل من خلال 9 فرق عمل متطوعة تختص بالقضايا المختلفة مثل العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي والشمول المالي والتعليم والتنمية، وأحدثها هي القدرة الكلية لتعظيم الجهود المبذولة.

ضرورة توحيد الجهود للقضاء على أشكال العنف ضد المرأة

وأوضح الدكتور نبيل صموئيل، على ضرورة توحيد الجهود والعمل معا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات والتي تتضمن استكمال العمل على تطوير البنية التشريعية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والدفع بمزيد من الحماية التشريعية، وتعزيز التشبيك بين الأطراف المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة والطفلة بغرض سد فجوات تقديم الخدمة، وبناء شبكة فاعلية ومستدامة لتقديم خدمات مناهضة العنف ضد المرأة.