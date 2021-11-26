تنفيذ حملة جديدة لسحب وإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة بجنوب 6 أكتوبر

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تنفيذ حملة جديدة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ومديرية أمن الجيزة، لتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص للوحدات المخالفة بمنطقة «جنوب الأحياء إسكان الشباب 63م»، مؤكدا على استمرار وتكثيف شن الحملات المختلفة لإنهاء كل المخالفات، والتصدي للظواهر العشوائية بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد عدد من الوحدات السكنية لمخالفتها النشاط وتحويلها بالمخالفة من سكني إلى تجاري بمنطقة جنوب الأحياء الشباب 63م، وتم بناء جميع المحال المخالفة بالطوب الأحمر، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد المهندس عادل النجار، على استكمال سحب واسترداد باقي الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة المقبلة طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية، مؤكدا على أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكل أشكالها.