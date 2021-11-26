تفاصيل اشتعال النيران في مركب نيلي بالمعادي.. التهمت كافة محتوياته

أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة لمعاينة مركب نيلي اندلعت فيه النيران، أمس الخميس، في ساعة متأخرة من الليل بمنطقة المعادي، لبيان حالته، كما أمرت بإجراء تحريات إدارة البحث الجنائي، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية لتحديد بداية الحريق ونهايته للوقوف على أسباب نشوبه.

واستمع فريق من النيابة إلى أقوال طاقم المركب النيلي الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالحريق في قاعة الأفراح، واشتعلت النيران التي امتدت لجوانب المركب النيلي وتفحمت محتوياته بالكامل.

120 دقيقة للسيطرة علي الحريق

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بإحدى المراكب النيلية بمنطقة المعادي، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران خلال ساعتين، وسط حالة من الرعب عاشها طاقم المركب، ولم يتم معرفة أسباب اندلاع النيران حتى الآن، وتمت عمليات التبريد حتى لا تشتعل النيران مرة أخرى.

نصائح الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية، نصائح للوقاية من الحرائق، بعد أن انتشرت تلك النوعية من الحرائق في الفترة الأخيرة بكافة المناطق بسبب تشغيل التكييفات والسخانات والدفايات الكهربائية، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية لحقت بالشقق والمصانع والمحال التجارية والمراكب النيلية وغيرها من الكثير.

وتتمثل تلك النصائح في:

1- ضرورة صيانة الأسلاك الكهربائية خاصة خطوط التكييف كل فترة.

2- يجب قطع التيار الكهربائي عند القيام بغسيل الجدران والأسقف والأرضيات وتشغيلها بعد التأكيد من الانتهاء من عملية التجفيف.

3- سرعة فصل التيار في حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز وعدم التشغيل إلا بعد الانتهاء من تلك المشكلة.

4- عدم تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

5- تجنب وضع قطع الأثاث أو السجاد فوق الأسلاك الكهربائية