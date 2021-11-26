بعد الغلق الكلي لشارع الهرم.. تعرف على التحويلات المرورية المقررة

تقرر الغلق الكلي لشارع الهرم حتى تقاطع شارعي «المحولات وأبوالفرج»، بمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة، وبدأ تنفيذ الغلق الكلي للمرحلة الأخيرة اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة لحين انتهاء الأعمال، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ ما يلزم لمنع التكدسات وتوفير السيولة المرورية اللازمة من خلال نشر الفرق المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

التحويلات المرورية

وأعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل في شارع الهرم وهي كالأتي:

- القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور، والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، مرورا بكوبري ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعي عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث «الطريق السطحي»، ثم الدوران أسفل الكوبري والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

طريق مستشفى الهرم

-على الراغبين في التوجه إلى «مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية»، الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام .

يأتي قرار الغلق، في إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الأنفاق الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق، ومن المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول 400 متر وعرض 18 مترًا في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

كانت أولى مراحل الغلق الكلي في شارع الهرم، بدأت من تقاطع الهرم مع طريق ترعة المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، وفعّلت إدارة مرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة من أجل التسهيل على المواطنين وحركة المركبات، والطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم من أجل تسيير حركة المركبات.