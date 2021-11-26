القوى العاملة تتابع حادث وفاة 3 مصريين في الأردن

لقى 3 مصريين، مصرعهم فى حادث انهيار أعمال إنشائية بالقرب من حفرة قديمة، ما أدى إلى انهيارها وسقوطهم داخلها، بمحافظة المفرق في العاصمة الأردنية عمان.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا بالحادث من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، كشف عن أسماء الثلاثة الذين لقوا حتفهم وهم: «علاء طلعت السيد عبدا لله، وخالد علي عبد الونيس حسين، وعمرو عبد الحميد يوسف»، وجميعهم من محافظة الفيوم.

وأشار الملحق العمالي إلى تحرك فرق الغوص المتخصصة إلى موقع الحادث لانتشال الجثث من داخل الحفرة، وتولت فرق الإسعاف نقلها إلى مستشفى الزرقاء.

وأصدر الوزير توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القسم القنصلي والمستشار القانوني بالسفارة لمتابعة ملابسات الحادث وتحقيقات الأمن العام للوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيق المبدئي.

وقام الملحق العمالي طلعت السيد، يرافقه أعضاء من القسم القنصلي بالسفارة بالتوجه إلى مستشفى الزرقاء لمتابعة الإجراءات والحصول على المستندات اللازمة لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفين.

كما تم تقديم خالص العزاء لزملاء المتوفين نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.