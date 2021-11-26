ندوات توعية لنشر ثقافة العمل الحر بمركز التدريب المهني في بورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، زيارة تفقدية لشركة «بلازا»، للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للإستثمار، بمشاركة 37 من المتدربين بمركز التدريب المهني على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، و«سنتل كومار»، مدير عام الشركة .

ورافقهم خلال الزيارة التفقدية اللواء أحمد الفيومي المدير العام، وأميرة عبد اللاه نور الدين المدير الإداري، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وإيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ولفيف من المسئولين بالشركة.

تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص

وقال السيد السنجابي مدير المديرية، إن الزيارة تأتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، والتدريب من أجل التشغيل، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ندوة توعوية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وأشار السنجابي إلى عقد ندوة توعية بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حضرها 50 عاملا، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمقر الشركة، وعقد جولة تفقدية لأقسام الشركة ومعرفة مراحل الإنتاج المختلفة بها، وكيفية آداء العمل، والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشأة .

وذكر مدير المديرية أن الندوة الأولى تناولت شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص حقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل، كما تم عقد ندوة خاصة للمرأة نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية حضرتها 37 عاملة للتعريف بحقوق المرأة في العمل، من إجازات في فترات الحمل أو الرضاعة كما كفلها القانون والمدد الخاصة بكل منها، وتم استعراض فيديوهات تعريفية من مبادرة «هى تقدر»، وذلك في إطار اهتمام المديرية بتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً وتشجيعها لدخول سوق العمل.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

وتضمنت الندوة الثانية التي عقدت تحت عنوان «نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، شرح الامتيازات التي تقدمها الشركة للعاملين بها، والتي تقوم بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وكذلك التعريف بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للعاملين وأسرهم .

من جانبه، أكد مدير عام الشركة، استعداد الشركة لتوفير فرص عمل للمتدربين داخل الشركة، إيماناً من الشركة بدورها في دفع الاقتصاد القومي، وتقوية الروابط بين قطاعات العمل المختلفة، وكذلك المشاركة في توفير التدريب اللازم للشباب، والعمل على تثقيف وتوعية العاملين بداخلها على مفهوم السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها داخل بيئة العمل .