القوى العاملة: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية للفندقة الشاملة بسوهاج

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الثانية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر، التابع لمديرية القوى العاملة والتي استمرت أربعة أسابيع بالمركز.

وأوضح الوزير أن التدريب يتم في أربعة أقسام هي «الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة»، مشيرا إلي أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20%.

تشغيل 13 متدربا في فندقي «هيلتون الأقصر ونايل كروز»

وأضاف «محمد سعفان»، أن الدورة التدريبية التى تم عقدها تخرج منها 40 متدربأ ومتدربة من خريجي الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا، وتم تشغيل 13 متدربا منهم في فنادق هيلتون الأقصر، ونايل كروز، وswiss inn resort بالغردقة، sultan gardins resort بشرم الشيخ، ومطعم apple food .

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، إن التدريب يشمل أيضا ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، ورقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا .

توزيع المنهج على 40 متدربا

وأشار إلى توزيع المنهج على المتدربين الذي تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهني وبرنامج الأغذية العالمي وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلى توفير مواد التدريب والزي الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

كما تم تجهيز ورشة الفندقة والتشغيل التجريبي لها وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة لإنجاح التدريب والوسائل التعليمية الحديثة من شاشات عرض وأجهزة تابلت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .