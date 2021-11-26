القوى العاملة: التفتيش على 248 منشأة.. وتحرير 79 محضرا لمنشآت مخالفة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام المديرية بمحافظة دمياط بتعيين 392 شاباً، منهم 8 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارب، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 854 شاباً، كما تم استخراج 642 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل.

المرور على 248 منشأة وتحرير 101 محضر

وقال الوزير: «المديرية كثفت جهودها في مجال التفتيش العمالي للتفتيش على 248 منشأة، والإعادة على 77 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 101 محضر، وتنظيم 11 حملة تفتيشية، وبحث 2 شكوى عمالية، وتم عقد ندوة توعية بالشركة التركية بدمياط الجديدة».

تحرير 18 مذكرة غلق إداري

وتلقى الوزير، تقريرا من «منى الأطروش»، مدير المديرية، وأشارت إلى أن مجال السلامة والصحة المهنية شهد قيام المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي بالتفتيش على 206 منشأة، وإعادة التفتيش على 912 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وتحرير 18 مذكرة غلق إداري، و9 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 39 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منها، وشكوى منها مستوفاة، و26 شكوى مازالت قيد البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، حيث قامت المديرية بصرف 5000 جنيه منحة مولود لـ 2 عمال من المسجلين، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن رعاية صحية لـ 22 عاملا بإجمالي 15 ألفاً و 648 جنيها .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء الإلكترونيات، استفاد منها 28 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 228 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.