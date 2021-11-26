الغرفة التجارية بكفر الشيخ تناشد أصحاب المخابز بتعديل الحساب البنكي

ناشدت الغرفة التجارية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية، أصحاب المخابز بالمحافظة الذين قاموا بتعديل أو تغير الحساب البنكي الخاص بمخبزة أو قام بتعديل فى اسم صاحب المخبز أو المدير المسؤول سرعة التوجه إلى الإدارة التموينية للتعديل ليكون الحساب مطابق للتفويض البنكي، وذلك لضمان انتظام العمل وقبيل انتهاء المهلة التي وضعتها وزارة التموين لإجراء التفويض البنكي 30 نوفمبر.

وقال رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، في بيان له، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن أن آخر موعد للمخابز البلدية لتقديم التفويضات البنكية، وتسليمها إلى شركات المطاحن هو آخر نوفمبر الجاري.

التموين: إلزام أصحاب المخابز بتقديم تفويض بنكي

وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن الوزير أصدر قرارًا بإلزام أصحاب المخابز بتقديم تفويض بنكي، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقعة عليهم بالخصم المباشر، وألزمت الوزارة أصحاب المخابز بملء استمارة التفويض، وتسليمها للمطحن التابع له المخبز.

أضاف رئيس غرفة التجارية في كفر الشيخ، أن الوزارة أكدت أنه سيتم التحول إلى المنظومة الرقمية التي تعمل دون تدخل بشرى في الحسابات، علاوة على أن الفاتورة تصدر بنظام آلي، ويتم الخصم بنفس قيمة الفاتورة دون حاجة لتدخل بشري، حيث أن الوضع الحالي يتم عن طريق الحسابات اليدوية والتي لا تخلو من الأخطاء.

تجارية كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية لمزاولة التصدير

وفي سياق متصل، أعلنت الغرفة، عن تنظيم دورة جديدة لمزاولة التصدير رقم 7 لعام 2021، مطالبة الراغبين في دخول مجال التصدير أو الراغبين في تجديد بطاقة الاستيراد التي تنتهي بعد خمس سنوات من الحصول عليها سرعة الاشتراك بالدورة.