«التموين» توجه بتفعيل المنظومة الرقمية داخل الشركات التابعة للوزارة

في إطار اهتمام القيادة السياسية بتفعيل وتطبيق منظومة التحول الرقمي والاهتمام بالتطوير والتحديث للمنظومة الإلكترونية بالدولة؛ وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل المنظومة الرقمية لكافة القطاعات والهيئات والشركات التابعة.

وشهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع برتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن تعزيز التعاون فى مجال التحول الرقمي، وميكنة الخدمات، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية نحو منظومة التحول الرقمي.

وقع البرتوكول كل من السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر.

تفعيل التحول الرقمي داخل شركة الدلتا للسكر

وأكد وزير التموين، على أهمية المساهمة في تفعيل التحول الرقمي داخل كافة جوانب العمل بالشركة، بداية من عمليات التصنيع والإنتاج، وكذا الإدارة والتخطيط والتنبؤ المبكر بالمخاطر وعمليات التسويق بالدمج الآلي بين البرمجيات والحاسبات من جانب، وبين خطوط الإنتاج والتشغيل، من خلال عمالة مدربة ومؤهلة لتحقيق هذا البرنامج، وذلك من أجل الاندماج والتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة، والإنتاج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتسهيل اندماج المزراعين في سلاسل الإمداد للمصانع من خلال التعاقدات واستلام المحصول، وكذا تحسين آليات العمل أثناء التصنيع والإنتاج.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، أنه في إطار توجيهات وزير التموين، بتطوير المصانع التابعة للوزارة والخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج، توفيرا للعملة الصعبة، قامت شركة الدلتا للسكر بتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل، كما تم تطوير آليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الإلكتروني والعمل بالباركود، خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء.

كما تم تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود، ويتم إرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلي، وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الآلي «D.C.S» مع الضبط الألي للتشغيل والربط الإلكتروني للبيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل، وتحديث البرمجيات الآلية لتقليل الخطأ البشري أثناء التصنيع وضبط أي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.

أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية

وصرح السفير محمدي أحمد الني، عن أهمية التعاون الاقتصادى بين الدول العربية لدفع مسيرة الوحدة الإقتصادية العربية إلى الأمام، وأكد على الدور المحوري والهام لجمهورية مصر العربية والتعاون الدائم، ووجه الشكر للقيادة السياسية ولوزارة التموين والتجارة الداخلية.