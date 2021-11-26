التصريح بدفن جثماني شاب وخطبيته بالإسماعيلية توفيا في حادث سيارة

صرحت النيابة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بدفن جثمان شاب وخطيبته بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتسلمت أسرتي الشاب والفتاة الجثامين تمهيدًا لتشييع الجثمان من مسجد المطافئ في قلب مدينة الإسماعيلية.

وفاة شخصين وإصابة فتاة في الحادث

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد انقلاب السيارة رقم «ط ل ه 8718» على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب وصلة سرابيوم.

وأسفر الحادث وفاة شاب في الثلاثينيات من العمر وفتاة في العشرينيات، وإصابة صديقتهما بإصابات خطيرة، وتم نقلها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وتبين أن المتوفين هم حسين خالد 35 سنة، وفاطمة عبد العزيز 25 سنة، توفى في مكان الحادث على الفور، وتم نقلهما إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، فيما تم نقل صديقتهما رانيا غريب 32 سنة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة حرجة مصابة بكسر في العمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور مختلفة وكدمات في الجسم وفي حالة غير مستقرة.

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

وكشفت التحريات الأولية، إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة على الطريق وتهشمها بالكامل.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثامين لحين مناظرة الطبيب الشرعي لها للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

حالة من الحزن في الإسماعيلية

وسادت حالة من الحزن في محافظة الإسماعيلية لارتباطهما بعلاقات طيبة مع كثير من أهالي الإسماعيلية.

وقال مقربون من الشاب أنه يعمل تاجر ولديه بعض المنافذ الخاصة بأحد العلامات التجارية الشهيرة في صناعة البن، فيما قال مقربون من الفتاة أنها تعمل مدربة للسيدات فقط في أحد اشهر الأندية في الإسماعيلية.