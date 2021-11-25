إصابات خطيرة لشاب في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بإصابات خطيرة جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي صباح اليوم الخميس.

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب السيارة رقم «ط ص ج 7454» قرب كوبري المحور على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

نقل المصاب إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير المرفق، بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن المصاب يدعي «محمد صبحي إسماعيل، 33 سنة» مقيم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكسر مضاعف في الساقين والساعد الأيمن واشباه نزيف داخلي في المخ.

وأضافت المصادر، أنه يجري عمل الفحوصات اللازمة للمصاب ودخوله غرفة العمليات للتعامل مع الحالة جراحياً، فيما جرى عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة له.

مصرع عامل في حادث بالإسماعيلية

وكان قد لقى عامل بناء في الثلاثينيات من العمر مصرعه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي عليه في طريق «وصلة أبو سلطان» التابعة لمركز ومدينة فايد.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلي مكان الحادث فور وقوعه إلا أن الشاب كان قد توفى في مكان الحادث.

وقال شهود عيان، إن السيارة الملاكي تعرضت لاختلال في عجلة القيادة مما تسبب في انقلابها على سائق الدراجة النارية ووفاته في الحال.