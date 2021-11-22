سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 22-11-2021

يبحث الكثير من المواطنين أو المستثمرين عن أسعار الذهب في محلات الصاغة والمولات الكبرى بشكل يومي، في ظل التغيرات التي يمر بها المعدن الأصفر في أسواق المال، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الإثنين بتاريخ 22 نوفمبر الحالي، في التقرير التالي..

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 922 إلى 925 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 807 إلى 809 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 692 إلى 693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,546 إلى 6,472 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 932.25 جنيه، 59.36 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 815.74 جنيه، 51.94 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699.20 جنيه، 44.52 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.