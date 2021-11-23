سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-11-2021

يتابع العديد من الأشخاص أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، إضافة لمختلف الأعيرة الأخرى سواء لغرض التجارة أو الادخار أو الزينة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 903 إلى 905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 790 إلى 792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 677 إلى 679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,320 إلى 6,336 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 914.28 جنيه، 58.16 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 800.02 جنيه، 50.89 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685.72 جنيه، 43.62 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.