قيادات عُمالية: طريق الكباش يعكس اهتمام الدولة بالحضارة الفرعونية

أشادت القيادات العمالية، باحتفالية افتتاح طريق الكباش، التي شهدها العالم أمس الخميس، في الأقصر، وأكد النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ باحتفالية افتتاح طريق الكباش الأسطورية المهيبة، التيس أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط اهتمام عالمي بهذا الحدث، الذي يجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين، ويعكس إشعاعها الحضاري على شتى بقاع العالم، مؤكدا أن طريق الكباش يعكس اهتمام الدولة بالحضارة الفرعونية.

وقال عيش في بيان، اليوم، إنّ هذا الافتتاح الضخم لا يقل أهمية عن المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي، ويعكس حرص الدولة المصرية، على استعادة الاهتمام بالحضارة الفرعونية بالتوازي مع المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في كل أنحاء البلاد في مزج بين إنجازات الماضي والحاضر، موضحاً أن إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام، ويربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك ليجعل الأقصر بذلك أكبر متحف مفتوح في العالم يبهر عشاق التاريخ ومحبي الحضارات القديم.

ممر جديد للتنمية في مصر

من جانبه، أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس لـ«طريق الكباش»، أقدم ممر تاريخي في العالم، والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بمدينة الأقصر «طيبة القديمة»، والذي يبلغ طوله 2700 متر، ويمر بالتوازي مع النيل، فيما يبلغ عرضه حوالي 250 قدما، موضحاً بأن إعادة هذا الطريق بعد طمسه لآلاف السنوات، وعودته لصورته الأولى، يعد أهم مشروع أثري تم في القرن الحادي والعشرين، ويعتبر ممرا جديدا للتنمية في مصر.

وقال عبدالفضيل في بيان، إن طريق الكباش يأتي في إطار عملية تطوير وتحديث كبرى وشاملة شهدتها محافظة الأقصر مؤخرا، منها العديد من المشروعات التي جعلتها من أهم المقاصد السياحية، الآمنة النابضة بالحياة كطريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميا بطريق الكباش، ومشاريع: الهوية البصرية، وتطوير الكورنيش ومرسى الأقصر، وإعادة تهيئة مرسى الفنادق العائمة بالأقصر، مؤكداً على أن هذه الافتتاحات والاحتفالات التاريخية ليست فقط ترويج للسياحة، وإعادة الآثار المصرية إلى أبهى صورها، بل هي أيضا توفير لفرص العمل، وخدمة مشروع التنمية الشاملة الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي.