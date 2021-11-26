نادر عباسي عن موسيقى حفل طريق الكباش: استوحيته من تسجيل قديم في كنيسة

قال المايسترو «نادر عباسي»، إنه قضى فترات طويلة تخطت شهرين استعدادا لحفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم في مدينة الأقصر أمس الخميس.

وأضاف «عباسي»، لـ«الوطن»: «كل يوم كانت بتطلع علينا الشمس والواحد كان مستمتع بشكل غير طبيعي، لأن المكان به طاقة إيجابية كبيرة، وكنا مبسوطين لأننا بنعمل حاجة تاريخية مثل حفل موكب نقل المومياوات الملكية».

الآلات الموسيقية التي استخدمها القدماء

وتابع الموسيقار، أنه درس جدران المعابد ومنها علم الآلات الموسيقية التي كان يستخدمها المصريون في عيد الأوبت الذي كان من أهم الأعياد منذ 4 آلاف عام، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون السلم الخماسي في الموسيقى: «كنا قريبين من أفريقيا أكثر من تركيا بعكس هذه الفترة».

وأشار إلى أنه سمع تسجيلا قديما للترانيم المصرية كانت تغنى في إحدى الكنائس، واستخدمه في عملية الاستيحاء والتخيل، موضحا أنه استخدم الآلات التي ظهرت في اللوحة الشهيرة للعازفات الثلاث في تلحين أنشودة حتشبسوت، وهي آلات الهارب والعود والناي.

الفارق بين أنشودتي إيزيس وآمون

وحول الفارق بين أنشودة «إيزيس»، في موكب نقل المومياوات وأنشودة «آمون»، في افتتاح طريق الكباش، موضحًا أن الأولى كانت حزينة والثانية كان يغلب عليها الفرح: «الحدث الأول جنائزي ويليق بعظمة الملوك، لكن في حفل الأمس كانت الموسيقى احتفالية وتعبر عن الأمل، وبالتالي جرى استخدام سلم موسيقي يشعر المستمع بالرهبة والأمل».

وأكد، أنه تعان مع الدكتورة ميسرة عبدالله المتخصصة في الأشعار المصرية القديمة: «اخترنا سطورا مترجمة من الأشعار، ثم قمنا بتأليف الموسيقى بعد تقطيع الكلمات ووضعها مع اللحن، حتى يمكن للمغني أن يغنيها بسهولة».