في أسبوع.. «نانسي نور» تقدم برنامجا جديدا وتشارك في حفل الكباش

حالة من النشاط الإعلامي المتميز تعيشها الإعلامية «نانسي نور»، خلال الأسبوع الجاري بعد انطلاق برنامجها الجديد «عصر الشباب»، ومشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش.

المشاركة في تغطية طريق الكباش

بدأت «نور»، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، الإثنين الماضي أولى حلقات برنامجها «عصر الشباب»، الذي يذاع في الثامنة مساءًا، يوم الإثنين أسبوعياً، ويناقش البرنامج عددًا من القضايا المتعلقة بالشباب بشكل مباشر.

كما شاركت «نانسي»، في حفل افتتاح طريق الكباش، أمس، من خلال تواجدها في معبد الملكة حتشبسوت الذي يعتبر واحد من أهم معابد الاقصر .