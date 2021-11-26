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محمود مسلم

كبير عمال معابد الكرنك: حضور الرئيس حفل طريق الكباش فخر لنا

كتب:

أماني خيري وشريف سليمان
11:21 ص | الجمعة 26 نوفمبر 2021
محمود فاروق، كبير عمال معابد الكرنك

محمود فاروق، كبير عمال معابد الكرنك

قال محمود فاروق، كبير عمال معابد الكرنك، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح طريق الكباش مصدر فخر كبير للعمال ولكل المصريين.

تكريم في 2011

وأضاف فاروق خلال تصريحات لـ«الوطن»: «الفنان الراحل عمر الشريف والدكتور زاهي حواس عالم المصريات كرماني في عام 2011، وأشعر بفخر كبير لأنني أعمل في طريق الكباش ونقدم أشياءً عظيمة تليق بمصر».

القطع الأثرية عمرها 3 آلاف سنة

وتابع كبير عمال معابد الكرنك: «نعمل على ترميم قطع أثرية عمرها 3 آلاف سنة، ويبلغ وزن قطعة الكباش 7 أطنان ملونة ومنقوشة، وعملنا على إعادة لونها».

وأكد، على أنه فخور بالحفل وبخاصة أن العمال عملوا ليل نهار للانتهاء من الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد قبل موعد الحفل.

وفي وقت سابق صرحت مروة حسن، إحدى المرممات للأعمدة في مجمع معابد الكرنك، بأنها تشعر بسعادة بالغة بالاحتفالية الضخمة التي شهدتها مدينة الأقصر، حيث جرى افتتاح طريق الكباش أمس الخميس، مشيرة إلى أن أعمال الترميم استمرت لأكثر من 3 أشهر، بدلا من عام كامل لترميم 12 عمودا بالمتحف. 

وأشارت، إلى أن العمال بذلوا جهودا جبارة من أجل إنجاز عمليات الترميم في هذا التوقيت، مثل توثيق عمليات الترميم للأعمدة، وإزالة كل عوامل التلف، والاستعانة بالمواد التي تتوافق مع المعايير الدولية ولا تمثل أي ضرر للبيئة أو، بداية من التنظيف الميكانيكي والفرش، بالإضافة للتنظيف الكيميائي في بعض التفاصيل المعقدة. 

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