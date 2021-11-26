مصمم ديكور حفل طريق الكباش: قدمنا الموكب بوجهة نظر دون مساس بالحقائق التاريخية

كشف محمد عطية، مصمم ديكور أغنية حفل طريق الكباش في مدينة الأقصر، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «كنا في مكان مش قادرين نقرب منه للحفاظ على الأثر الموجود».

حفل طريق الكباش لم يمس الحقائق التاريخية

وأضاف «عطية»، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة تغطية قناة «on»، لحفل طريق الكباش بالأقصر، أن «موكب حفل طريق الكباش هو تمثيل للموكب الحقيقي للأوبت بوجهة نظر، وفي نفس الوقت بدون المساس بالحقائق التاريخية ومع المراجعة التاريخية مع وزارة السياحة والآثار».

الفارق بين أزياء موكب المومياوات وطريق الكباش

وعن الألوان المستخدمة في الأزياء، قال: «هدفنا كان البهجة، وموكب المومياوات اللي عملناه كان موكبا فيه قدسية وجنائزية، وبالتالي كان فيه قتامة الألوان من أجل احترام الحياة، لكن احتفالية طريق الكباش بنمجد بها الحياة، والألوان المستخدمة كانت أكثر حياة وفرحة».

فكرة تصميم مسرح الحفل

من جانبه قال كشف محمد فارس، مصمم ديكور مسرح حفل طريق الكباش، عن فكرة فتح شاشة العرض المسرحي، قائلا: «الفكرة الأساسية هي احترام للمعبد والأثر، فلازم الديكور يكون موجود وفي نفس الوقت ميكونش موجود».

وأضاف: «فكرة تصميم المسرح جت عن طريق الشركة المنظمة، وكانت المشكلة إن مع نهاية الأغنية في الحفل الشاشة تفتح، علشان الحدث يواكب لنفس الموكب، ودي خدنا في بروفات كتير جدا، عشان يوصلوا في نفس التوقيت».

الفنان والفرق الاستعراضية كانت بطل اللقطات

وواصل: «كان المقصود في كل لقطة في الحدث، إن دايما الفنان يكون هو البطل ولازم يبقى مقصود، إن الفن الموجود والعروض الاستعراضية الموجودة هي البطلة في اللقطة دي، لكن الخلفية اقتصرت على وجود اللوجو، لأن في نفس الوقت كانت الكاميرا بتجيب الفنانين وردود فعلهم والعروض الاستعراضية على المسرح».