هند الراوي لـ «الوطن»: ردود فعل حفل افتتاح «طريق الكباش» فاجأتني

أصبحت مطربة الفلكور الشعبي هند الراوي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم أمس في مدينة الأقصر بأغنيتها الصعيدية «أحلى بلاد الدنيا بلادي».

كواليس أغنية هند الراوي في حفل افتتاح الكباش

وكشفت هند الراوي كواليس الأغنية في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلة: «في البداية تم اختياري لتقديم أغنية «الأقصر بلدنا»، وبعدها أغنية باللغة الهيروغلوفية، ثم في النهاية قدمت الأغنية الصعيدية».

وتابعت «الراوي»: «بقالي 40 يوم موجودة في مصر، عشان أشارك في حفل افتتاح الكباش، وبقالي أسبوع شغالة بروفات من الساعة 8 بليل لـ6 الصبح على الحركة وطريقة الأداء على المسرح».

أغنية الافتتاح مقتبسة من الفلكلور الصعيدي «خدني معاك»

أما عن اختيار الأغنية أوضحت هند الراوي أن الأغنية التي قدمتها في الحفل مقتبسة من فلكلور صعيدي قديم بعنوان «خدني معاك»، ولكن تم تطويرها، وتحديث اللحن والتوزيع، فكتبها أمير طعيمة، وحدث لحنها وتوزيعها أحمد الموجي.

إطلالة هند الراوي خلال افتتاح طريق الكباش

كما ظهرت خلال حفل الافتتاح بإطلالة صعيدية مميزة خطفت أنظار جمهورها، حيث ارتدت فستان أسود مستوحى بالكامل من التراث الصعيدي يمزج بين قماشة التلي الصعيدية والملابس الفرعونية القديمة، من تصميم فريدة تمرازا.

الراوي: روح المكان كانت ترافقنا وقت الغناء

وعبرت عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال التي حصدتها على مشاركتها في حفل الافتتاح، وقالت: «من ساعة الحدث وجالي رسائل كتيرة سواء من جوه مصر أو بره مصر، ومكنتش متخيلة الإيجابية دي بصراحة وكل الناس بتبعتلي إنهم حسوا بالهوية المصرية وإن فيه فن مهم جدا في مصر».

مضيفا: «احنا عندنا حضارات متنوعة في مصر، فالنيل حضارة والجنوب حضارة، وحسيت إن فيه طاقة طلعت من المعابد اللي بنغني فيها وروح المكان نفسه موجودة على المسرح، وده ساعدني جدا إن صوتي يطلع من الأماكن دي».