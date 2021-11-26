صبا مبارك ترد على شائعة تعرضها لحادث: «أنا كويسة ومتعرضتش لحادث انفجار لغم»

ردت الفنانة صبا مبارك، نافية ما تم تداوله من أخبار حول تعرضها لحادث انفجار لغم في العراق، خلال الأيام الماضية، أثناء كواليس تصوير مسلسل «ليلة السقوط».

صبا مبارك: أنا منيحة وما صار معي حادث ولا لغم

وكتبت الفنانة صبا مبارك، «صباح الفل يا حلوين.. كمان مرة بحب أخبركم.. أنا منيحة وما صار معي حادث، ولا لغم، ولا انفجار بالعراق»، وذلك عبر خاصية «الاستوري»، من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

صبا مبارك: الرجاء من الصحافة التأكد قبل النشر

وتابعت الفنانة صبا مبارك، حديثها عن التصوير، قائلة: «تصويرنا كان أمن تماماً، وخلصت من شهر وشوي، وعم بصور ببيروت من وقتها»، لافتة: «الرجاء من الصحافة اللي بتنقل أخبار وبتشير من بعض بدون حتى ما يحاولوا يتأكدوا إن يراعوا إن أنا وباسم بشر، وعنا عيال وولاد بيخافو علينا لما يقرأو هالأخبار، شوص اي معكم وشو هالإفلاس والفضاوة».

مسلسل «ليلة سقوط»

ويُذكر أن مسلسل «ليلة السقوط»، يهدف إلى نقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال أعوام ماضية، كما أعلنت شركة «بلا حدود» للإنتاج الفني أن العمل سيكون جاهزاً للعرض مطلع العام المقبل، حتى يكون أيقونة الإنتاج الفني للعام 2022، بعد استغراقه للإعداد طيلة سنتين، وذلك وفقاً لبيان جاء عن الشركة المنتجة.

فريق عمل مسلسل «ليلة سقوط»

وعن فريق عمل مسلسل «ليلة السقوط»، كشفت الشركة المنتجة، أنها اختارت باقة فريدة من أهم نجوم الوطن العربي، حيث يكونوا تحت قيادة المخرج السوري المتميز ناجي طعمي، والذي يُعد من أبرزهم: طارق لطفي، وأحمد صيام من مصر، وباسم ياخور، وكيندا حنا من سوريا، وصبا مبارك من الأردن، هذا بجانب نجوم الدراما العراقية، ومن أبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد وذو الفقار خضر.