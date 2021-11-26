ورش عمل احتفالا بمرور عامين على نجاح التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

انطلقت ظهر اليوم الجمعة ورش عمل هيئة الرعاية الصحية داخل أحد فنادق الإسماعيلية، بالتزامن مع مرور عامين تحت عنوان «عامين من الإنجازات» لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية.

واستهدفت الورش عدة ندوات ومحاضرات للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وتستمر طوال اليوم الجمعة لزيادة الخبرات لدى الأطقم الطبية.

الرعاية الصحية: فاعليات الملتقى تأتي مع مرور عامين على تدشين التأمين الصحي

وقال بيان رسمي للهيئة العامة، إن الورش تأتي ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019.

وقال البيان إن الملتقي لمناقشة مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

غدا.. مؤتمر بحضور وزير الصحة والتعليم العالي

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إنه غدا سيتم عقد مؤتمر بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والسادة محافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديدة، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، للإعلان عن الخدمات الطبية والعلاجية على مدار عامين من الإنجازات لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية».