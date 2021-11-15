هيئة الرعاية الصحية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، الذي تحييه منظمة الصحة العالمية، في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث تطلق الهيئة فعاليات حملتها لهذا العام تحت شعار «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر»، وتستهدف منها الفحص الطبي لكافة المواطنين من مرضى السكري، وذلك لكافة الفئات العمرية بمحافظة الأقصر.

وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى استمرار فعاليات مبادرة الهيئة لمرضى السكري «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر»، التي انطلقت اليوم بمحافظة الأقصر، حتى 30 نوفمبر من العام الجاري، بهدف الكشف الطبي الدوري عن مرض السكري أو أحد مضاعفاته، علاوة على تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية من خلال منشورات توعوية، يتم توزيعها على المواطنين، تشرح كيفية تجنب مضاعفات مرض السكري، وآليات التعايش مع مرض السكري بأمان، وأهمية اتباع نمط حياة صحي في تفادي أي من مضاعفاته، وعدد من النصائح العلاجية حسب أحدث التوصيات العالمية.

الحملة تبدأ في الكشف على المواطنين بعدد من الأماكن الثابتة

فيما استكمل البيان، «تبدأ حملة الكشف على المواطنين بعدد من الأماكن الثابتة بالمستشفيات ووحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، إضافة إلى عدد من العيادات المتنقلة التي من المقرر أن تغطي كافة مناحي وقرى محافظة الأقصر، وبدأت اليوم وتستمر حتى الغد بالممشى السياحي أمام عبّارة الأهالي، ومن المقرر أن تنتقل إلى الساحات الدينية والكنائس والأديرة، علاوة على مقرات العمل المختلفة بالدواوين الحكومية المختلفة بالمحافظة والأماكن الأكثر ارتيادًا، وذلك للكشف على أكبر عدد من المواطنين من أهالي جنوب الصعيد».

أماكن العيادات المتنقلة بمحافظة الأقصر

وأوضح البيان، أن تمركزات العيادات المتنقلة بمحافظة الأقصر، التي تبدأ اليوم، تشمل السجل المدني بالمحافظة، محطة السكة الحديد، ساحة الشيخ مرتضى، إضافة إلى دير مارجرجس، وتدعو الهيئة كافة مواطني محافظة الأقصر من أصحاب مرض السكري للمشاركة بحملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر»، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لمرضى السكري، وكذلك الكشف عن وجود أي مضاعفات ناتجة عنه سواء بالكلى أو بالنظر أو تنميل بالأطراف، إضافة إلى قياس العلامات الحيوية والتعرف على معدل ضغط الدم، وذلك ضمن فعاليات المبادرة بالمحافظة.

إنارة مستشفى الكرنك الدولي وفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر باللون الأزرق

فيما تشمل الأماكن الثابتة، المقرر أن تشملها مبادرة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر»، 24 منشأة صحية منها 4 مستشفيات وهم (طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، حورس التخصصي)، إضافة إلى 20 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تشمل (منشأة العماري، الزناقطة، البغدادي، طيبة، آل عثمان، الأقالتة، البعيرات، أرمنت، حاجز الرزيقات، الرزيقات بحري، الطود، أبو دغار، العديسات قبلي، الشغب، اسنا، الدير، القرنة، النمسا، القرية، أصفون).

وتابع البيان بأنه من المقرر خلال الحملة أن يتم التعامل الفوري مع كافة الحالات التي يتم الكشف عليها من خلال العيادات المتنقلة، وفي حال وجود حالات تعاني من مضاعفات شديدة، سيتم تحويلها إلى أي من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والبالغ عددها 52 منشأة صحية منهم 47 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة، علاوة على 5مستشفيات، تغطي كافة مناطق محافظة الأقصر، وذلك لاتخاذ اللازم طبيًا معها.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، بدأت مظاهر احتفالاتها بمحافظة الأقصر باليوم العالمي لمرض السكري، بإضاءة مبنيي «فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، مستشفى الكرنك الدولي» بمحافظة الأقصر، باللون الأزرق، باعتباره شعار الاحتفال السنوي بمرض السكري عالميًا، حيث يرمز هذا اللون للدعم النفسي والمجتمعي الكامل لمرضى السّكريّ، على مستوى العالم.

إطلاق مبادرات صحية توعوية وتثقيفية ومتابعة طبية دورية على أرض الواقع

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، اهتمام الهيئة بإطلاق مبادرات صحية توعوية وتثقيفية ومتابعة طبية دورية على أرض الواقع، بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لا سيما لأهالي جنوب الصعيد، وذلك بالتعاون بين شركاء النجاح من القطاع الخاص، وتحقيقًا لالتزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة سواء التشخيصية أو العلاجية من ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وبأعلى مستوى من الجودة التميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك وصولًا لأن تكون هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها (قبلة الطب في مصر).

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق وتبني الهيئة للحملات والمبادرات الصحية، هو توفير حزم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبجودة عالمية لكافة المواطنين، بدءًا من تعزيز الوعي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورًا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، وخاصة المزمنة منها، وصولًا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

الدكتور أحمد السبكي: المبادرات الصحية هدفها تحسين جودة الحياة

وأكد أن ذلك يتماشى مع جهود الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.

جدير بالذكر، أن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية «سكرك موترك في إيدك تسيطر»، هي مبادرة أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد لدعم مرضى السكري، على مدار عامين متتاليين تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري، وهذا العام يتم إطلاقها لأول مرة لخدمة قاطني إقليم جنوب الصعيد بمحافظة الأقصر.

ويتزامن اليوم العالمي لمرضى السكري أيضا مع فترة لا يزال العالم فيها يكابد جائحة كورونا، التي لم تؤد تبعاتها فقط إلى ارتفاع نسبة مرضى السكري بين المرضى في المستشفيات بسبب مضاعفات كورونا الوخيمة وبين من فارقوا الحياة بسبب هذا الفيروس، بل أدّت أيضا إلى حدوث اضطراب شديد في الخدمات الخاصة بمرضى السكري، فيما يشكّل السكري، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، أحد الأسباب الرئيسية للعمى، والفشل الكلوي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى، ومن بين البالغين المصابين بالسكري من النوع الثاني، فإن شخص واحد من كل شخصين لا يعرفون أنهم مصابين بمرض السكري.