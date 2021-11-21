إشادات عربية ودولية بزي طواقم التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

ثمنَّت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إشادات وكالات الأنباء العربية والدولية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بزي أطقم التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

زي أطقم التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية

وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، إلى أن زي أطقم التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حاز على العديد من الإشادات بمختلف وكالات الأنباء العربية والدولية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحمل عبارات منها (بداية الشفا، الصعب هيمر، اطمن إنت معانا، أنت قوي)، بما يسهم في خلق طاقة إيجابية وجو من الراحة النفسية والطمأنينة لدى المرضى وذويهم من منتفعي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين.

إشادات عربية ودولية

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الإشادات بزي الطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وهو ما يؤكد العائد الصحي والإنساني الضخم الذي حققته منظومة التأمين الصحي الشامل على المواطن، وما أثبتته من كفاءة على أرض الواقع، والتي ساهمت في زيادة مكتسبات القطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمصريين وسط إشادات عربية ودولية بذلك.

وأكد «السبكي» أن سجل إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس الابتكار والإبداع في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التفوق على جميع المستويات العلاجية والإدارية والفندقية والخدمية.

تأسيس نظام صحي قوي

وتابع: نستمر في التطوير باستخدام أفضل التقنيات المعمول بها في العالم من أجل توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، والمُضِّي قُدمًا نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها تأسيس نظام صحي قوي يوفر التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية لـ 100 مليون مصري.

وأضاف السبكي، أن نجاح جهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية هو تأكيد لريادتها وتأثيرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، والذي يرجع لاستراتيجية عملها القوية التي جعلتها قوة فاعلة في إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحي بمصر.

وأضاف: «نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق حلم المصريين في النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة كل مصري ومصرية».

خبرات أوربية وأمريكية بواقع 13 كودًا عالميًا

وتابعت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، أن الزي الجديد للتمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل هو مزيج من الخبرات الأوربية والأمريكية، بواقع 13 كودًا جديدًا جرى اختيارهم بعناية من مجال تكويد الملابس الطبية، وتجهيزات الطاقم الطبي Medical Staff Outfit عالميًا.

وأشارت إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتنمية كافة الجوانب والمهارات الإكلينيكية واللغوية والبحثية للأطقم التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة لها باعتبارها ذراع خدمية هامة في منظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وذلك بالإضافة إلى تحسين المظهر العام والانضباط المؤسسي بهدف خلق الصورة الذهنية الإيجابية عن تمريض منشآت هيئة الرعاية الصحية الذي يتماشى مع المعايير القياسية الدولية والقياسية في المجال الطبي.

تدريب الأطقم التمريضية

وتابعت أن هيئة الرعاية الصحية قدمت برنامجًا متكاملًا لتدريب الأطقم التمريضية والنهوض بخدماتها من خلال الاهتمام بالبرامج التدريبية للتمريض وإعادة التأهيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ومنها برنامج تدريبي مشترك مع الحكومة الإيطالية من أجل تعزيز وتبادل الخبرات لرفع كفاءة التمريض، ويشمل برامج تدريبية نظرية وعملية للطواقم التمريضية لاستخدام المناهج العلمية الحديثة في التطبيق والقياس للنهوض بمنظومة الخدمات التمريضية وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، بما يتماشى مع الإتجاه العالمى بهذا الصدد، علاوة على تطوير معاهد رعاية للتمريض لتعلم الخدمات التمريضية حسب أحدث المناهج التعليمية والطرق والوسائل التدريبية.

ولفتت إلى أن اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالأطقم التمريضية هي انعكاس لاهتمامها بكل ما يُقدِّم خدمة ورعاية صحية جيدة للمريض، واعتبار التمريض أحد الركائز الأساسية لنجاح عملية أداء الخدمة والرعاية الصحية للمرضى، مشيرة إلى أن ما بذلته هيئة الرعاية الصحية في هذا الشأن، وما تبذله لتعزيز جهودها الرامية نحو بناء نظام صحي متكامل قوي بكل أطرافه قادر على تلبية احتياجات المواطنين، والوصول لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.