في عيد ميلادها.. تعرف على حقيقة قرابة شيرين سيف النصر من ملك الأردن

تحتفل اليوم الفنانة شيرين سيف النصر، بعيد ميلادها، حيث ولدت في 27 نوفمبر 1967، من أب مصري وأم فلسطينية، حيث تخرجت في كلية الحقوق، وعاشت في فرنسا عدة سنوات، حتى لعب القدر لعبته معها، حين التقت بالفنان يوسف فرنسيس، أثناء عمله هناك، ليكتشفها، وتشارك بعد ذلك في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، الذي تم عرضه على شاشات التلفزيون عام 1986.

شيرين سيف النصر تشارك في «ألف ليلة وليلة»

وبعد مسلسل «ألف ليلة وليلة»، الذي استطاعت من خلاله تحقيق نجاح كبير، من خلال دور صغير به، توالت الأعمال الدرامية على الفنانة شيرين سيف النصر، والتي كان من أبرزها مسلسل «المتهم برئ»، الذي تم عرضه عام 1997، إخراج إبراهيم الصحن، وتأليف عصام الجمبلاطي، و«المال والبنون2»، الذي تم طرحه عام 1995، إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد جلال عبدالقوي.

أعمال شيرين سيف النصر السينمائية

خاضت الفنانة شيرين سيف النصر، تجربة السينما، من خلال مجموعة عديدة من الأفلام، مثل: فيلم «أمير الظلام»، عام 2002، إخراج رامي إمام، وتأليف خالد سرحان، و«النوم في العسل»، الذي تم طرحه عام 1996، من إخراج شريف عرفة، وتأليف وحيد كامل، وغيرهما من الأعمال السينمائية.

تجربة شيرين سيف النصر في المسرح

كانت للفنانة شيرين سيف النصر، تجربة مع المسرح أيضاً، من خلال مشاركتها في مسرحيات عدة، فمنها مسرحية «بودي جارد»، التي تم عرضها على خشبة المسرح لأول مرة في عام 1999، ومسرحية «لعبة الحب والجنان»، عام 1992.

شيرين سيف النصر تربطها صلة قرابة بالعائلة المالكة في الأردن

أما عن حقيقة صلة قرابتها بـ ملك الأردن، فهي بالفعل لديها صلة قرابة بالعائلة المالكة في الأردن، فجدتها لـ أمها حنان طوقان، هي والدة الملكة علياء طوقان، زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين.