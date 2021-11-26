تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة في أوروبا

ذكرت قناة «روسيا اليوم» نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية أن السلطات الصحية في بلجيكا سجلت أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا رسميا، والذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا، بينما تجتمع منظمة الصحة العالمية لمناقشته.

ومن غير الواضح بعد المعلومات بشأن السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج، إلا أن علماء يؤكدون على أن بها مزيجا غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات أو أكثر نشرا للعدوى.

المخاوف من سلالة كورونا الجديدة تضرب الاقتصاد العالمي وأسعار النفط

وتسببت المخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في خسارة العقود الآجلة للخام الأمريكي، أمس، أكثر من 5 دولارات لتبلغ 73.14 دولار للبرميل، تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن اجتماع لبحث تداعيات المتحور الجديد.

وهبط الخام الأمريكي أكثر من 3% ليصل إلى 75.25 دولار للبرميل، وتبعه هبوط آخر بأكثر من 4 دولارات، فوصل سعر البرميل إلى 74.14 دولار، قبل أن يعود ويهبط إلى 73.14 دولار للبرميل.

كذلك هبط مزيج برنت، صباح اليوم، إلى أقل من 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا وزيادة المعروض. وهبط مزيج برنت 3 دولارات ليصل إلى 79.22 دولار للبرميل.

سوق الأسهم الأوروبية يتأثر بالمخاوف من سلالة كورونا الجديدة

وامتد تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى الأسهم الأوروبية، التي تراجعت نحو 3%، حيث يضطر المستثمرون للابتعاد عن الأصول المحفوفة في المخطار في ظل حديث عن أن السلالة الجديدة مقاومة للقاحات.

وحتى صباح اليوم سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضا بنسبة 3.3% متجها صوب تسجيل أسوأ جلسة منذ أكثر من عام. كما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بالنسبة ذاتها، فيما تراجع المؤشر داكس الألماني 3.4% ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.3%، وفقا لما ذكرته رويترز.

وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5% بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة.

منظمة الصحة العالمية تجتمعة بشكل طارئ لبحث السلالة الجديدة من كورونا

فيما تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا بشأن سلالة كورونا الجديدة «B.1.1.529» المكتشفة في جنوب إفريقيا، ووصف متحدث باسم المنظمة السلالة الجديدة بأنها مثيرة للقلق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تتابع نوعا جديدا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين سبايك وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعالية اللقاحات المتوفرة حاليا، هذا في الوقت الذي يواصل العالم حملته لتلقيح المواطنين ضد الفيروس.