أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 25 نوفمبر: ارتفاع طفيف

سجّلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 25 نوفمبر، ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين، وسط تراجعات وصفت بالقياسية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحفيز عمليات الشراء لاستغلال التراجعات الكبيرة في سعر الجرام التي وصلت إلى 38 جنيها.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن الاوقية فقدت ما يقرب من 60 دولار مدعومة بالتراجعات المتتالية لسعر الذهب في البورصات العالمية لأسباب من أهمها قوة الدولار وثقة الرئيس الأمريكي بايدن في جيروم باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية، وارتفاع عائدات شهادات السندات الأمريكية.

وأردف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بأن تلك العوامل مجتمعة انعكست على السوق المحلي بشكل لحظي عبر الشاشات الموجودة في جميع محال الصاغة.

ووصف ارتفاع أسعار المعدن النفيس اليوم الخميس 25 نوفمبر بالبسيط مقارنة بجملة التراجعات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن التراجعات تعطي تفاءلا لدى الزبائن وتحفز عمليات الشراء.

سعر الذهب محليا

سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 899 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 سعر 787 جنيها، فيما بيع عيار 18 بسعر 675 جنيها وسجل الجنيه الذهب سعر 6 الآف و296 جنيها، فيما سجلت الأوقية سعر 1.794 دولار.

أسعار الذهب عالميا

وسجل عيار 24 في الأسواق العالمية 57.69 دولار، وبيع عيار 22 بسعر 52.88 دولار، وسجل عيار 21 سعر50.47 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 43.26 دولار.

وسجل الذهب اليوم الخميس سعر 1800 دولار لسعر الأوقية، على الرغم من قوة الدولار.