الدنمارك تحظر السفر غير الضروري لإفريقيا الجنوبية بسبب متحور كورونا الجديد

أعلنت الدنمارك حظر السفر غير الضروري إلى دُول إفريقيا الجنوبية، في محاولة لوقف تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا، المنتشر مؤخرًا في جنوب إفريقيا وعدد من دول المنطقة الجنوبية من أفريقيا، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز»، دون أن تتطرق القناة البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

المملكة المتحدة تحظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية

جاء ذلك بعد أن أعلنت المملكة المتحدة، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية مؤقتًا، اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرًا في جنوب إفريقيا، ويطلق عليها اسم بي 1.1.529، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.

عديد من الدول الأخرى تتخذ إجراءات مماثلة

وأعلنت العديد من الدول الأخرى، اتخاذ إجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة، وأفادت الأنباء الواردة من بلجيكا، اليوم، بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي انتشرت مؤخرًا في دول إفريقيا الجنوبية.

وبالتزامن مع ذلك، بادرت عدة دول عربية، اليوم الجمعة، إلى تعليق الرحلات الجوية مع دول إفريقية شهدت ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف صحية من أن يؤثر على نجاعة اللقاحات المضادة التي جرى تطويرها حتى الآن.

وأعلنت كل من السعودية والبحرين والأردن والمغرب، فرض قيود على القادمين من عدة بلدان إفريقية، في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد.

وقررت السعودية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية، جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني.

وقال مصدر بوزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس»، إنَّه تقرر أيضا تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول بما في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.