التنسيقية: افتتاح طريق الكباش سينعكس على السياحة والاقتصاد بنتائج مبهرة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش التي أطلقتها مصر أمس هي بمثابة إعلان جديد لنجاح رؤية الدولة المصرية التي تجمع بين عراقة الماضي ومعاصرة المستقبل، لتبهر العالم بإعادة بريق تاريخ المصريين القدماء وكأنه بالأمس القريب، مؤكدة أن الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة يعزز من قيمة ومكانة مستقبل مصر فمن لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل له.

حضور انتصار السيسي رسالة للشعب المصري

وأشادت الدكتورة غادة علي، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد يعيد مكانة السيدة المصرية للساحة من جديد، ويبرهن للعالم أنه بالرغم من التحديات إلا أن القائد المصري مثله مثل أجدادنا رموز الحضارة يشارك زوجته في كل لحظات الاحتفالات والانتصارات، لافتة إلى أن حضورها بهذا المظهر المشرف هو رسالة بعيدة المدى للشعب المصري والعربي تعزز من مكانة السيدة والزوجة والأم في الأسرة.

طريق الكباش ينعكس على الاقتصاد بشكل مباشر

وأوضحت النائبة غادة علي، أن الاهتمام بطريق الكباش وغيره من الأماكن الأثرية المصرية وإعادة البريق لها ينعكس بشكل غير مسبوق على الاقتصاد المصري متمثلا في السياحة، وظهر ذلك جليا في ارتفاع نسب الحجوزات بفنادق الأقصر وأسوان وخطوط الطيران من كل بلاد العالم إلى الأقصر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تخطط جيدا بجميع أجهزتها للمناسبات والفعاليات الكبرى التي تدعم وتعزز كل مناحي الاقتصاد في وقت واحد.

وطالبت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشباب المصري بتدبر خطوات الدولة جيدا، ففي الجمهورية الجديدة نرى استعادة للحضارة المصرية القديمة، وإصلاحات متنوعة لمواجهة مشكلات الحاضر، وخططا ومشروعات لضمان مستقبل أفضل لأولادنا، ما يؤكد عدم صدق مقولة «صاحب بالين كداب» فاليوم نبرهن للجميع أن المصري يمكنه العمل في كل الاتجاهات في وقت واحد وبنتائج ومؤشرات قياسية لم يحققها أحد من قبله، داعية الرئيس السيسي لمواصلة جهوده، وخاصة في مجال تطوير المنشآت والمناطق الأثرية التي ظلت تعاني من الإهمال لعقود طويلة، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة ستكون طفرة عالمية وتجربة تدرسها الدول والأجيال القادمة.