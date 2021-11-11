نائبة التنسيقية: انطلاقة شاملة للواحات البحرية بدعم الحكومة وصندوق تحيا مصر

قامت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة منطقة الواحات البحرية، بمشاركة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونائبه الدكتور إبراهيم الشهابي، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، لافتتاح مهرجان الواحات الأول للتمور وعدة منشآت جرى الانتهاء من إنشائها وتطويرها بناء على طلبات مسبقة من النائبة، بالإضافة لقافلة من صندوق تحيا مصر تضمنت 36 طنا من المواد الغذائية الجافة و4.5 طن ألبان، و3 آلاف بطانية للأسر المستحقة.

نائبة التنسيقية: قوافل الواحات البحرية مستمرة لتحسين مستوى المعيشة

وأوضحت النائبة غادة علي، أن الزيارة تضمنت توزيع جهاز عروسة لعدد 25 فتاة من فتيات الواحات البحرية بدعم من صندوق تحيا مصر، وتفقد بيت الطالبات بعد تطويره بتكلفة 6.3 مليون جنيه، وافتتاح مكتب التموين بقرية منديشة بتمويل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبنى وحدة التضامن الاجتماعي بالباويطي بتمويل من مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بتكلفة 2.4 مليون جنيه، ومعمل التريكوجراما بمركز الإرشاد الزراعي بقرية القصر، وافتتاح مقبرة وادي المومياوات الذهبية، وتفقد أعمال رصف مداخل قرى الحيز بطول 8 كم وتكلفة 10 ملايين جنيه.

والتقت الدكتورة غادة علي ومحافظ الجيزة والمرافقين، وفدا من نساء الواحات واستمعا خلال اللقاء لمطالبهن ومشكلاتهن والتحديات التي تؤثر على حياتهن في الواحات، وأكدت النائبة غادة علي تواصلها مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، للمشاركة فى دراسة التحديات التى تقف أمام سيدات الواحات، وتوفير حلول فورية لها.

النائبة غادة علي: البرلمان يشرع ويراقب والحكومة تستجيب في الجمهورية الجديدة

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مهرجان التمور الأول جرى التنسيق لإقامته بالتعاون مع الجهات المعنية منذ فترة، تمهيدا لانطلاقة سياحية واقتصادية واجتماعية وثقافية تشمل أهالي الواحات جميعا، مؤكدة أن المواطن له الحق في أن تتواصل معه الدولة وتقدم له خدماتها من خلال النواب والأجهزة التنفيذية، لافتة إلى أن الواحات البحرية ستصبح من أكثر المدن الاقتصادية منافسة على التميز في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وعن مهرجان الواحات الأول للتمور، أكدت النائبة غادة علي، أنه سيفتح أفاقا جديدة وينعش الصناعات المصرية التراثية، ويوفر فرص عمل لمزيد من الشباب والسيدات، ويؤهل المنتجات وفق تنافسية شريفة إلى التصدير خارج مصر وتحقيق أرباحا طائلة، لأن منتجات الواحات جميعها طبيعية وصحية.

وكان في استقبالها ومحافظ الجيزة، كبار القبائل والعمد والمشايخ من أهالي قرى الواحات المختلفة، واحتفل الأهالي بوصولهم من خلال فقرات فنية استعراضية لتراث أهالي الواحات، وتوجهت النائبة غادة علي بالشكر والتقدير لمحافظ الجيزة وصندوق تحيا مصر على التعاون المثمر ولجميع الأجهزة المعنية.