انتصار السيسي تلتقي السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى «صور»

التقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، بريجيت تواديرا لبحث جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة.

وقالت السيدة انتصار السيسي: «سعدت بلقاء السيدة بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي كان لقاء مثمرًا تبادلنا فيه الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة».

انتصار السيسي: مصر حققت إنجازا عظيما بتعزيز المرأة المصرية

وأضافت، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فلقد حققت مصر على مدى السنوات الأخيرة، إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، ونور حياة وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليا بصدق عصرها الذهبي».