كيف تستثمر أموالك في البنوك.. أفضل طريقة للحصول على عائد 14.5% شهريا
كتب:
إسراء حامد محمد
11:09 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الادخار في البنوك
يبحث كثير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، عن أفضل الطرق لاستثمار الأموال التي يملكونها، فبعد حرصهم على شراء شهادات الادخار التي كان يصل العائد الشهري لها 15%، بات المصريون يبحثون عن بدائل لها، بعد أن تم تخفيض قيمة الفائدة لتصبح 11.5%، حتى يتمكنوا من الحفاظ على قيمة أموالهم فضلًا عن الحصول على فوائد لتلك الأموال.
أفضل طريقة للحصول على عائد 14.5% شهريا
ويقدم البنك المركزي المصري، للعملاء الذين يرغبون في الحصول على فوائد أعلى من فوائد شهادات الادخار، أذون وسندات الخزانة، والتي يصل العائد بها إلى 14.5%.
وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية كيفية استثمار الأموال في أذون وسندات الخزانة للحصول على عائد 14.5%، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:
كيف تستثمر أموالك للحصول على عائد شهري 14.5% من بنك مصر
- يمنح بنك مصر فائدة على سندات الخزانة بقيمة أعلى من فائدة شهادات الادخار، والتي تصل إلى 14.5%.
- يمنح بنك مصر العملاء تلك السندات بمدة ودائع طويلة الأجل، والتي تبدأ من عام وتصل حتى 15 عاما.
- يمكن للأشخاص الذي يحصلون على أذون وسندات الخزانة، أن يحصلون على الفائدة المتفق عليها عند شرائها، ويحصلون عليها في نهاية مدة الوديعة.
- حدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة بقيمة لا تقل عن 25 ألف جنيه.
- كما حدد البنك أيضًا الحد الأدنى لشراء سندات الخزانة ليصبح بقيمة 1000 جنيه.
- ويمكن أن يقوم العملاء بالتقديم بطلب الحصول على قرض بضمان أذون وسندات الخزانة تلك.
- وتتميز أذون وسندات الخزانة عن غيرها من طرق الاستثمار الأخرى، بأنه يمكن كسرها دون تحديد مدة زمنية لذلك مثل باقي شهادات الادخار.
- يمكن شراء أذون الخزانة يومي الأحد والخميس في تمام الساعة 10 صباحًا.
- يمكن شراء سندات الخزانة يوم الإثنين في تمام الساعة 10 صباحًا.