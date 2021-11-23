كيف تستثمر أموالك في البنوك.. أفضل طريقة للحصول على عائد 14.5% شهريا

يبحث كثير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، عن أفضل الطرق لاستثمار الأموال التي يملكونها، فبعد حرصهم على شراء شهادات الادخار التي كان يصل العائد الشهري لها 15%، بات المصريون يبحثون عن بدائل لها، بعد أن تم تخفيض قيمة الفائدة لتصبح 11.5%، حتى يتمكنوا من الحفاظ على قيمة أموالهم فضلًا عن الحصول على فوائد لتلك الأموال.

أفضل طريقة للحصول على عائد 14.5% شهريا

ويقدم البنك المركزي المصري، للعملاء الذين يرغبون في الحصول على فوائد أعلى من فوائد شهادات الادخار، أذون وسندات الخزانة، والتي يصل العائد بها إلى 14.5%.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية كيفية استثمار الأموال في أذون وسندات الخزانة للحصول على عائد 14.5%، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

كيف تستثمر أموالك للحصول على عائد شهري 14.5% من بنك مصر

- يمنح بنك مصر فائدة على سندات الخزانة بقيمة أعلى من فائدة شهادات الادخار، والتي تصل إلى 14.5%.

- يمنح بنك مصر العملاء تلك السندات بمدة ودائع طويلة الأجل، والتي تبدأ من عام وتصل حتى 15 عاما.

- يمكن للأشخاص الذي يحصلون على أذون وسندات الخزانة، أن يحصلون على الفائدة المتفق عليها عند شرائها، ويحصلون عليها في نهاية مدة الوديعة.

- حدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة بقيمة لا تقل عن 25 ألف جنيه.

- كما حدد البنك أيضًا الحد الأدنى لشراء سندات الخزانة ليصبح بقيمة 1000 جنيه.

- ويمكن أن يقوم العملاء بالتقديم بطلب الحصول على قرض بضمان أذون وسندات الخزانة تلك.

- وتتميز أذون وسندات الخزانة عن غيرها من طرق الاستثمار الأخرى، بأنه يمكن كسرها دون تحديد مدة زمنية لذلك مثل باقي شهادات الادخار.

- يمكن شراء أذون الخزانة يومي الأحد والخميس في تمام الساعة 10 صباحًا.

- يمكن شراء سندات الخزانة يوم الإثنين في تمام الساعة 10 صباحًا.