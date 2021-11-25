البورصة تختتم الأسبوع على ارتفاع جماعي وأرباح بقيمة 7.6 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاعات جماعية، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.69%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11431.24 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 2.51%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2082.7 نقطة، بينما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2.3 نقطة مرتفع بنسبة 2.28%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 2.01%

وارتفع مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 2.01%، ليغلق الجلسة عند 1973.77 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.065 مليار جنيه، من خلال التداول على 442.892 مليون سهم، من خلال تنفيذ 45932 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 111 سهمًا، فيما انخفض 15 سهما فقط، واستقر 15 سهمًا دون تغيير.

«إيجي إكس 30» يخترق مستوى المقاومة الرئيسي 11400

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11400، بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو الشراء، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتابع «عيد» أن استقرار المؤشر الرئيسي، أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11400 لأكثر من ثلاث جلسات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11600 نقطة، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر الثلاثيني لاختبار مستوى الدعم 11400 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد شهد أداء إيجابي أيضًا، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت تراجعات حادة في الفترة الأخيرة، ومع انخفاض حدة الهبوط ومعاودة الصعود مرة أخرى، انعكس ذلك على أداء المؤشر السبعيني.

وأشار، إلى أن استمرار الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يتجه بالمؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2100 ثم 2160 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2000 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 17.621 مليون جنيه للمصريين، و39.9 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 57.6 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 714.099 مليار جنيه، بخسائر 1.1 مليار جنيه.