وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا مصدر قلق دولي كبير

أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الجمعة، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في جنوب إفريقيا تشكل مصدر قلق دولي كبير.

سلالة جديدة ومصدر قلق دولي رغم عدم وصول الإصابات لبريطانيا

وقال «جاويد» في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني أوردتها قناة «سكاي نيوز» البريطانية إنه على مدار الـ48 ساعة الماضية تم اكتشاف عدد ضئيل من الإصابات بالسلالة الجديدة عالميا.. مضيفا: «أريد أن اطمئن هذا المجلس أنه لم يتم اكتشاف إصابات بهذه السلالة في المملكة المتحدة في هذا الوقت، ولكن هذه السلالة مصدر قلق دولي كبير».

وأشار وزير الصحة البريطاني إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى اجتماع خاص اليوم بشأن السلالة الجديدة من كورونا، مشددا على أن الوضع يتسم بالتغير السريع، وأنه مازال هناك درجة عالية من عدم اليقين.

بريطانيا قلقة بشأن إمكانية تسلل السلالة الجديدة إليها

وأوضح أن الحكومة البريطانية قلقة بشان إمكانية أن تشكل السلالة الجديدة خطرا كبيرا على الصحة العامة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تظهر أن هذه السلالة قد تكون أكثر عدوى من سلالة دلتا، وأن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضدها.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية إلى 6 دول إفريقية مؤقتا، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا، يطلق عليها اسم «بي 1.1.529»، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.