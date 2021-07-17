وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا بعد تلقي جرعتي اللقاح

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن لديه أعراض خفيفة.

وقال «جاويد» في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» أوردتها قناة «سكاي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت: «أثبتت اختباراتي الطبية صباح اليوم نتائج إيجابية للفيروس، وأنا في انتظار نتيجة اختبار (بي سي آر)، لكن لحسن الحظ قد تلقيت جرعتي اللقاح المضاد للفيروس والأعراض خفيفة، مناشدا المواطنين التقدم للحصول على اللقاح».