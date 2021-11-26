حبس فتاة وأسرتها للنصب على شاب في ربع مليون جنيه.. بدأت بدرس باليه

قضت محكمة جنح البساتين بحبس كل من «م. أ»، و«م. أ»، و«د.م» وهم أسرة، «فتاة ووالدها ووالدتها»، بالحبس سنة لكل منهم وكفالة ألف جنيه لاتهامهم بالنصب على كل من «أحمد.ع» مدرب باليه، وأسرته «مرفت.ط»، و«هالة.ط» في مبلغ حوالي 250 ألف جنيه بالقضية رقم 19540 لسنة 2021 جنح البساتين.

تفاصيل الواقعة

وكشف حسام صفوت، محامي المجني عليهم، لـ«الوطن»، عن تفاصيل الواقعة، حيث أكد أن أحد الضحايا ويدعى «أحمد»، يعمل مدرب باليه في أحد النوادي، كان قد تعرف على ابنة المتهمين داخل النادي، حيث كان يعمل مدربًا لها، ونشأت علاقة صداقة بينهما حتى أصبحت علاقة صداقة أسرية.

زيارات عائلية ثم نصب

وأوضح أنه في إحدى الزيارات العائلية عرضت المتهمة الثالثة وهي والدة المتهمة الأولى على المجني عليه وأسرته أنها ستقوم بتشغيل مبلغ مالي لهم في التجارة، وأن ذلك سوف يعود عليهم بمكاسب مادية، فاستولت منهم على مبلغ مالي تجاوز الـ 250 ألف جنيه، وبعدما تأخرت في رد تلك المبالغ التي أخذتها منهم، بدأ الضحايا في المطالبة باسترداد تلك المبالغ، ولكن دون رد، حيث كان المتهمون يتهربون من دفع المبالغ المالية.

شهود

وأشار إلى أنه كان هناك شهود على التعاملات المادية بين الطرفين، وتوجه الضحايا إلى قسم الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد موظفي الحي لتلقيه رشوة مقابل إنهاء اجراءات تصالح بناء دور سكني بالعقار محل سكنه أحد المواطنيين بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث فوجئ المواطن بقيام موظفي الحي بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالي آخر لإعطائه لموظفي الحي للسماح له ببناء السقف مرة أخرى.

وعقب إجراء التحريات تم التوصل إلى صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم مرتكب الواقعة أثناء استلامه المبلغ المالي أسفل العقار، وعقب مواجته بالواقعة اعترف بارتكابه بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.