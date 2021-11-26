ضبط 6 طن ونصف مكرونة مجهولة المصدر في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر

ونفذت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة المفتشين بالإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو قادمة من القاهرة متجهة إلي قرية الحلوات محملة بعدد 650 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر وزن الشيكارة الواحدة 10 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 6 طن ونصف.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 11556 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.

إزالة 145 حالة تعدي مساحة 24 ألف متر

وعلى جانب آخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 145 حالة تعدي على مساحة 24 ألف و462 متر مباني «ههيا - كفر صقر - أولاد صقر - منيا القمح - الإبراهيمية - بلبيس» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.