ضبط موظف بأحد أحياء القاهرة حال تقاضيه رشوة لإنهاء إجراءات البناء

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة من «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية» بتضرره من «أحد موظفي الحي» لسابقة التحصل منه على مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابـل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكني بالعقار محل سكنه.

وفي وقتٍ لاحق فوجئ بقيام موظفي الحي بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالي آخر لإعطائه لموظفي الحي للسماح له ببناء السقف مرة أخرى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استلامه المبلغ المالي المتفق عليه أسفل العقار محل سكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.