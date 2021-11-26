ضبط المتهمين في واقعة اقتحام عيادة بالمحلة والاعتداء على طبيبة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض علي المتهمين في واقعة اقتحام عيادة طبية وتحطيم محتوياتها والاعتداء على أخصائية نفسية صاحبه العيادة والعاملين برفقتها بمنطقة موقف طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية ينجح في ضبط المتهمين باقتحام عيادة طبية بالمحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بواقعة اقتحام مجهولين بينهم سيده للعيادة الدكتور «ن. ا» أخصائية نفسيه بمجمع عيادات موقف طلعت حرب بدائرة قسم أول المحلة.

صاحبة العيادة: منقبة اصطحبت بلطجية للاعتداء وترويع حياتي

في المقابل أفادت الدكتورة «نجلاء النشار» أخصائية نفسية أنها حررت محضر يحمل رقم 11092 جنح أول المحلة يوم 28 أكتوبر الماضي تتهم سيده منقبة تدعي «ماجده. ال. ال» باصطحابها بلطجية وهما «سعيد. أ. ش» و«السيد. ال. ال» باقتحامهم أبواب عياداتها عقب إجراء كشف كامل للطفل برفقه السيدة المنقبة ولكنهم أرادوا ترويع حياتها وإصابتها بالرأس بالجرح ونزيف وتحطيم محتويات العيادة بكافة الغرف.

نشر فيديو واقعة الاعتداء علي صفحات السوشيال ميديا

وأضافت الطبيبة النفسية أنها أرادت تحقيق العدالة وضبط الجناه من خلال الترويج للفيديو ونشره على الصفحة الرسمية للوزارة الداخلية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالقصاص وسرعه ضبط الجناة بعد مضي شهر علي حدوث الواقعة.

كما وجهت الطبيبة النفسية، الشكر إلى رجال الشرطة الذين نجحوا في ضبط الجناه في أقل من 24 ساعه من نشر الفيديو على مواقع السوشيال ميديا مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم في واقعه الاعتداء واقتحام العيادة.

المحامي العام الأول يفتح تحقيقا في واقعه اقتحام العياده

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة قسم أول المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة اقتحام العيادة الطبيبة وسماع أقوال المتهمين في الحادث.

كما باشر رئيس نيابة أول المحلة الكبرى سماع أقوال شهود العيان للحادث وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وردع مخالفين في ارتكابها.

حبس المتهمين في واقعة التعدي على الطبيبة النفسيه

وألقى القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والمتهمين والطبيبة النفسية في الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين وسماع أقوال شهود العيان.