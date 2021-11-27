العراقية مرمر الهلالي تتفاوض مع عادل إمام لبطولة فيلم كوميدي

قررت سيدة الأعمال العراقية مرمر الهلالي دخول لمجال الإنتاج السينمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحها في صنع اسمها بعالم الديكور والأزياء والمنتجات المبتكرة.

وقالت مرمر الهلالي، في بيانٍ صحفي، إنها شخصية عاشقة للسينما منذ نعومة أظافرها، ومتابعة جيدة لكل ما يحدث علي الصعيد السينمائي، سواء علي المستوي العربي أو العالمي، مضيفة أن قرارها بدخول هذا المجال يراودها منذ سنوات طويلة، ولكنها قررت تحويل حلمها لواقع خلال الوقت الراهن، وفقاً لكلامها.

مرمر الهلالي: أحلم بانطلاقة إنتاجي مع عادل إمام

«نفسي تكون الانطلاقة مع عادل إمام».. هكذا أعربت مرمر الهلالي عن أمنيتها في أن تكون بدايتها بمجال الإنتاج السينمائي مع نجم كبير بشعبية وجماهيرية الفنان المصري عادل إمام، إذ اعتبرته ظاهرة سينمائية عالمية لن تتكرر، لأنه الوحيد الذي تمكن من الحفاظ علي القمة لأربعة عقود متتالية، وفقاً لكلامها.

وأشارت مرمر الهلالي إلي أنها تملك سيناريو كوميدي مصري رائع، وفي طريقها للتفاوض مع الزعيم عادل إمام التي تتمني أن ينال السيناريو إعجابه، خاصة وأنها تعلي متابعة أفلامه أينما عُرضت، وتستمتع بمشاهدتها وكأنها تشاهدها للمرة الأولي، حيث أكدت أن الفنان الكبير واحداً من قمم التمثيل في مصر والوطن العربي.

مرمر الهلالي: أحمد السقا محب لعمله

أما علي مستوى النجوم الشباب، فأكدت مرمر الهلالي أنها من محبي أعمال الفنان أحمد السقا، وتتمنى التعاون معه، لأنه فنان مُحب لمهنته ومُخلص لها، بدليل قيامه بأداء كل أدوار الحركة دون الاستعانة ببديل «دوبلير»، وهو ما يُعرضه أحياناً لأخطار عديدة أثناء التصوير.

وشددت مرمر الهلالي على أنها ستحرص علي تقديم أفلام هادفة للسينما العربية، بحيث تطرح مشاكل مجتمعية تهم أوطاننا العربية، إيمانا منها بدور الفن في التأثير علي الناس طالما أن صناعه يُقدمون أعمالهم بحب وإخلاص وتفانٍ.