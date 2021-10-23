في عيد ميلاده.. صلاح السعدني يتحدث عن عادل إمام: الأذكى فنيًا

يحتفل اليوم الفنان القدير صلاح السعدني،عمدة الدراما المصرية، بذكرى ميلاده الـ78، حيث وُلد في مثل هذا اليوم 23 أكتوبر عام 1943، بإحدى قرى محافظة المنوفية، وجمعت أعماله الفنية بين السينما والدراما والمسرح، ولكنه اشتهر بأدواره في الدراما من خلال مسلسلات شهيرة، أبرزها: «ليالي الحلمية، أرابيسك، الباطنية، الأخوة الأعداء»، وغيرها من الأعمال الفنية التي يشاهدها الجمهور حتى الآن.

كلية الزراعة جمعت بين صلاح السعدني وعادل إمام

جمعت الفنان صلاح السعدني علاقة صداقة قوية بالزعيم عادل إمام، حيث بدأت علاقتهما أثناء تواجدهما سويًا في كلية الزراعة، ودخولهما معًا إلى المجال الفني، كما كان يمثلان سويًا على مسرح الجامعة.

أبرز الأعمال التي تجمع بين السعدني والزعيم

ومن أبرز الأعمال الفنية التي جمعتهما معًا: فيلم الغول عام 1983، كيف تسرق مليونير عام 1968، شلة المشاغبين عام 1973.

وعند حديثه في لقاء قديم مع الإعلامي مفيد فوزي عن صديقه عادل إمام قال السعدني: «مش هكون موضوعي في الكلام عن عادل إمام؛ لأنه من الصعب أفصله كفنان وكصديق، وكبني آدم عن بعض، ومحتاج أكون مذيع بيقدم برنامج تليفزيوني 4 ساعات لمدة 36 عامًا عشان أقدر أتكلم عن علاقتي بعادل إمام، وحياتنا السابقة والقادمة مع بعض».

السعدني: عادل إمام لا يصلح إلا ممثلًا

وأضاف خلال اللقاء: «في تصوري إن بعض البشر لا يصلح إلا لعمل واحد وعادل إمام لا يصلح أن يكون أي مهنة في العالم سوى ممثلًا، وده من أول لحظة التقيته فيها في كلية الزراعة، وكان أول انطباع عن عادل إمام أنه ممثل منذ الطفولة».

واستكمل حديثه: «وأنا عندي شريط مسجل من زمان من أيام الكلية عادل إمام بيقرأ فيه أحلامه وكأنه بيقرأ في كتاب مفتوح للمستقبل، ومن هذا الأشياء التي قالها إنه هيكون أفضل ممثل في مصر، وستكون العلاقة بينه وبين الناس مفتوحة بلا حدود، ومعظمها تحقق وحدث بالفعل».

صلاح السعدني يوضح رأيه في أجر عادل إمام

وعند سؤاله عن سبب حصول عادل إمام على أكبر أجر في مصر قال صلاح السعدني: «السينما عبارة عن رأس مال أولًا وفن ثانيًا، وصناعة ثالثًا، فصاحب رأس المال اللي بيعمل فيلم، يكلفه مبلغ من الجنيهات ويدي عادل إمام أجره، بيبقى متأكد إن الحصيلة من إقبال الجماهير، وحبهم لعادل إمام هيعوضه ويحققله مكسب كبير جدًا».

السعدني: عادل إمام الأذكى في الوسط الفني

وعن اختلاف عادل إمام عن زملائه في الوسط الفني، أوضح أنه الأذكى فنيًا، كما أنه يعلم كيف يحافظ على مكانه في الوسط الفني.

أخر أعمال صلاح السعدني

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان صلاح السعدني مشاركته في مسلسل «القاصرات» بشخصية «عبد القوي الأدهم النجعاوي» عام 2013، وشاركه البطولة: داليا البحيري، لقاء سويدان، نهال عنبر، وغيرهم من الفنانين، تأليف سماح الحريري، إخراج مجدي أبو عميرة.