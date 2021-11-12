شقيق عادل إمام ينفي اعتزاله: بيلعب مع أحفاده وبيستعد لعمل مع محمد ابنه

قال المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، إن ما يقال بشأن اعتزال شقيقه الفن، تجاوز شديد، معلقًا: «إيه يا جماعة في إيه؟! وفيه كلام على صحته وإنه في حالة حرجة وساب القاهرة وراح الساحل عشان يقيم في غرفة لوحده».

وأضاف «إمام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، قائلًا: «يا جماعة خلوا الأمور تبقى طبيعية لأن الراجل بخير وصحة جيدة، أنا مش عارف يعني إيه يعتزل! وفيه سطر بندرسه عشان نشوف هنعمله إزاي باسم الواد وأبوه، من بطولة عادل إمام ومحمد نجله وإخراج رامي وإنتاجي».

الزعيم عادل إمام بصحة جيدة

كما ناشد الجميع التوقف عن تداول شائعات بخصوص شقيقه، مضيفًا تلقيه اتصالات هاتفية كثيرة للاطمئنان على صحة الفنان عادل إمام، وقال: «مش هرد تاني لأني زهقت من الحكاية دي، الزعيم بخير وبصحة جيدة تماما وعايش حياة لذيذة، عايش حياة الجد ويلعب مع الأحفاد ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة».

وتابع شقيق الفنان عادل إمام: «أرجو من الصحفيين والإعلاميين أن يتأكدوا من صحة الأخبار قبل نشرها، ولو في حاجة لا قدر الله مفيش حاجة بتستخبى، إحنا هنخبي ليه؟!».

شائعة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعرب المنتج عصام إمام، عن استيائه الشديد بسبب تداول أنباء تُفيد بإصابة «الزعيم» بفيروس كورونا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وشدد خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شقيقته يتمتع بصحة جيدة.