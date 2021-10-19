لبلبة: لو هاعيش في كوكب تاني هاختار عادل إمام ييجي معايا (فيديو)

كشفت الفنانة لبلبة خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة الوطن على «فيسبوك»، أنه إذا أتتها فرصة للعيش على كوكب آخر غير كوكب الأرض واختيار شخص واحد يبقى معها، سوف تختار الفنان عادل إمام.

فعند سؤالها «لو جاتلك فرصة تروحي كوكب تاني وتختاري حد يسافر معاكي تختاري مين»، لترد: «أختار عادل إمام ييجي معايا، هو فاهمني وأنا فاهماه وهنضحك مع بعض».

لبلبة تنفي سقوطها على المسرح

وذكرت أيضًا خلال اللقاء أنها لم تسقط على المسرح خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الذي أقيم يوم الخميس الماضي، وقالت إن أثناء نزولها من على المسرح انطفأت الأنالخامسة وار لدخول الراقصين، وأنها وجدت بطانة الفستان تعوق حركتها، فقامت بالنزول على ركبتها من خلال تكنيك محدد في الباليه، فظن الجميع أنها سقطت على المسرح، وأسرعوا إليها.

لبلبة تثير الجدل بأداء استعراضي على الريد كاربت

وكانت الفنانة لبلبة أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد قيامها بأداء حركات استعراضية راقصة على الريد الكاربت، وذلك لتطمئن جمهورها عليها، كما طالبت المصورين بالتقاط عدد من الصور لها، قائلة: «رجلي سليمة أهو محصلهاش حاجة».

لبلبة تغادر الجونة السينمائي 2021

يُذكر أن لبلبة غادرت أمس مهرجان الجونة السينمائي عائدة إلى القاهرة، بسبب انشغالها في الكثير من الأعمال، حسب تصريحاتها على الريد كاربت في مهرجان الجونة.

انطلاق مهرجان الجونة السينمائي 2021

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي 2021 يوم الخميس الماضي 14 من أكتوبر الجاري، وحتى 22 من نفس الشهر، وشهد المهرجان حضور العديد من النجوم منهم: يسرا، ليلى علوي، منة شلبي، إلهام شاهين، رانيا يوسف، داليا مصطفى، نسرين طافش، مايان السيد، نجلاء بدر، سيد رجب، وغيرهم من كبار النجوم.