مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة.. تبدأ يوم 19 ديسمبر

في إطار مواصلة الوزارة العمل على خدمة المواطنين وتقديم سكن مناسب لهم، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر المقبل، وحتى يوم الاثنين 31 يناير من العام الجديد، في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة غرب الجامعات، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مسلسل رقم 1، 2 المرحلة الأولى، ومسلسل 1 للمراحل الأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة مواعيد تسليم وحدات سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة.

مواعيد تسليم وحدات سكن مصر

سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 19/12/2021

تسليم وحدات العمارة رقم 119، يوم الاثنين 20/12/2021

ومن المقرر تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 21/12/2021

ومن المقرر تسليم وحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 22/12/2021

ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأربعاء 22/12/2021

ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 26/12/2021

ووحدات العمارة رقم 124، يوم الاثنين 27/12/2021

ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 28/12/2021

ووحدات العمارة رقم 112، يوم الأربعاء 29/12/2021

ووحدات العمارة رقم 113، يوم الخميس 30/12/2021

ووحدات العمارة رقم 114 يوم الأحد 2/1/2022

ووحدات العمارة رقم 115، يوم الاثنين 3/1/2022

ووحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 4/1/2022

ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأربعاء 5/1/2022

ووحدات العمارة رقم 132، يوم الخميس 6/1/2022.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 133، يوم الأحد 9/1/2022

ووحدات العمارة رقم 134، يوم الاثنين10/1/2022

ووحدات العمارة رقم 135، يوم الثلاثاء 11/1/2022

ووحدات العمارة رقم 137، يوم الخميس 13/1/2022

ووحدات العمارة رقم 138، يوم الأحد 16/1/2022

ووحدات العمارة رقم 139 يوم الاثنين 17/1/2022

ووحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 18/1/2022

ووحدات العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 19/1/2022

ووحدات العمارة رقم 142، يوم الخميس 20/1/2022

ووحدات العمارة رقم 143، يوم الأحد 23/1/2022

ووحدات العمارة رقم 144، يوم الاثنين 24/1/2022

ووحدات العمارة رقم 145، يوم الثلاثاء 25/1/2022

ووحدات العمارة رقم 146، يوم الأربعاء 26/1/2022

ووحدات العمارة رقم 147، يوم الأحد 30/1/2022

ووحدات العمارة رقم 148، يوم الاثنين 31/1/2022.

كيفية استلام وحدات سكن مصر

وعلى العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة المخصصة لهم، وذلك وفق تصريحات المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.