مسؤولو الإسكان يتفقدون 17760 وحدة بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مواقع مشروع سكن مصر، للإسكان المتوسط، بمدينة القاهرة الجديدة، ورافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال ومناقشة الحلول الفنية لأعمال تنسيق الموقع.

متابعة مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط

وتابع مسؤولو الإسكان، معدلات تنفيذ الأعمال بالمواقع المختلفة بالمشروع، مشددين على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس جمال طلعت، إن الجولة تأتى في إطار التوجيهات الدائمة بالاهتمام بأعمال تنسيق وتجميل المواقع السكنية المختلفة، وعدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين قبل استكمال أعمال التجميل وتنسيق المواقع.

17760 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم وجار تنفيذ 17760 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة بمساحات تتراوح من 115 م2 : 118 م2، موزعة على 10 مواقع بالتجمع الثالث، بجانب تنفيذ أعمال الربط على المرافق.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن متوسط تنفيذ مشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة بلغ مراحل متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ 3 مراكز طبية وحضانة بالمشروع بجانب المشروعات الخدمية الأخرى.