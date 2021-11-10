طلب إحاطة لعدم التزام جهاز حدائق أكتوبر بكراسة شروط مشروع «سكن مصر»

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بشأن عدم التزام جهاز حدائق أكتوبر بكراسة الشروط التي تمّ على أساسها طرح شقق مشروع «سكن مصر».

شكاوى من تسليم كومباوند دون سور ولاند سكيب ونظافة وأمن

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إنَّ «عدد كبير من الحاجزين في المشروع يشتكون من عدم الالتزام بالاشتراطات، لاسيما أنَّه وفقًا لما تمّ التعاقد عليه أن هذا المشروع عبارة عن كومباوند باعتباره إسكان متوسط، ويكون له سور شجري وكذلك بوابات وأمن وحراسة وشركة نظافة وكذلك شركة للصيانة».

وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّ مطالب المواطنين منصوص عليها في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، إلا أنَّ الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية سلما الكومباوند دون سور أو لاند سكيب أو نظافة أو أمن»، لافتًا إلى أنَّ الحاجزين اشتكوا أيضًا من سوء التشطيب على غير المتفق عليه مع الشركات المسؤولة عن التنفيذ، فضلًا عن تأخر مواعيد التسليم لأكثر من عامين.

تأخر مواعيد التسليم لأكثر من عامين

وطالب عضو البرلمان، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ ما يلزم في هذا الصدد والالتزام بكراسة الشروط، مع تحديد موعد زمني لمراجعة كل الملاحظات وتعديلها.

وفي سياق منفصل، فقد طالب عدد من النواب باستدعاء وزيري المالية والتربية والتعليم، أمام مجلس النواب لشرح وتفسير القرار الأخير لمصلحة الضرائب واسبابه، وقدموا طلب إحاطة وبيان عاجل يطالب باستدعاء محمد معيط وطارق شوقي لبحث ملف ضرائب الدروس الخصوصية لشكل عام، هناك أكثر من طلب إحاطة أمام لجنة التعليم، وأن اللجنة ناقشت من قبل مشكلة الدروس الخصوصية، وأعلن الدكتور طارق شوقي أكثر من مرة خطة الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية، وهناك مطالب المواطنين منصوص عليها في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، إلا أنَّ الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية سلما دون سور أو لاند سكيب أو نظافة أو أمن.