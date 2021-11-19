الإسكان: تنفيذ 198 مشروعا لمياه الشرب والصرف في 4 محافظات بـ30 مليار جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب وكذلك الصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية بإجمالي طاقة مليون و374 متر مكعب، لمياه الشرب، ومليون و881 متر مكعب، للصرف الصحي، منها 1.2 مليون متر مكعب سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائي إلى ثانوي بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية»، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.

256 مشروعًا لمياه الشرب بـ17.5 مليار جنيه

وأكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحي المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية».

وأضاف الفار، أن المشاريع موزعة كالتالي: 29 مشروعًا للصرف الصحي، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعًا للصرف الصحي، و12 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعًا للصرف الصحي، و28 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعًا للصرف الصحي، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.